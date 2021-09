Jovem de 21 anos é preso após esfaquear e atear fogo em sua mãe

Após tentar matar a própria mãe com uma facada e tentar incendiá-la, um jovem de 21 anos foi preso neste domingo (12). Em sua tentativa de fuga, ele pulou casas vizinhas, roubou um carro, invadiu e danificou uma escola e tentou suicídio ao subir no telhado. As informações são do Portal do Holanda.

O crime aconteceu na cidade de Monte Carlos, Minas Gerais. A polícia militar relatou que o rapaz estava com a namorada na casa da mãe. Em certo momento, ele discutiu com a companheira e a trancou dentro de um quarto. A mãe tentou intervir e foi atingida com uma facada no pescoço.

O jovem pegou um coquetel molotov (usado para incendiar coisas) e lançou contra sua genitora, que foi atingida no rosto e couro cabeludo. Por fim, após ser pego pela polícia, ele foi preso.

Fonte: O Liberal