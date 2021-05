Jovem de 22 anos é achada com a cabeça esmagada em cemitério

Um crime brutal contra uma uma mulher, que não teve a identidade revelada, chamou a atenção das autoridades em São Luís (MA). Uma jovem foi encontrada morta em uma cova do cemitério de São Mateus do Maranhão, na manhã da última segunda-feira (17). De acordo com a Polícia Civil, a jovem de 22 anos estava nua e com a cabeça esmagada.

Apurações preliminares apontam que a mulher estava em uma festa, saiu do local por volta da meia-noite de domingo (16) e não foi mais vista. O corpo dela foi encontrado com suspeita de estupro. A arma do crime pode ter sido uma cruz de madeira que estava em uma das sepulturas. Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime.

No entanto, um homem foi encontrado com a bolsa e o celular da vítima. Na delegacia, ele contou que é amigo da jovem e carregava seus pertences porque a moça estava muito bêbada.

Ele também contou que saiu da festa na companhia da jovem, e a deixou perto da casa dela. O suposto amigo ainda alegou que só não a deixou dentro da residência porque a mãe dela poderia brigar.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de São Luís, onde passará por perícia. O homicídio segue sendo investigado.





Por: Metrópoles