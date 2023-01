Jovem denuncia tio por estupro e diz que 6 crianças foram vítimas

Uma estudante da cidade de Jaupaci, Região Central de Goiás, relatou o caso pelas redes sociais que foi vítima de estupro por parte de um tio. A história fez com que Júlia Viana, 20 anos, recebesse apoio dos internautas.

Segundo a jovem, o homem também é seu padrinho e fazia ameaças para que ela não relatasse o crime.

Júlia conta que foi violentada quando ela tinha de 8 para 9 anos e que os abusos duraram cerca de um ano e meio. Além dela, outras cinco crianças da mesma família também foram vítimas do mesmo homem.

– Quando pequena, eu não contava porque ele me ameaçava dizendo que iria matar meus pais caso eu contasse. Depois que cresci, eu quis evitar dor para os meus pais e eu nunca quis acabar com a vida do meu tio contando algo deste tipo – diz ela no vídeo.

Mas no ano passado ela resolveu denunciar e descobriu sobre as outras crianças que sofreram o mesmo que ela. O homem está foragido e, por isso, ela abriu o caso no Instagram para pedir por justiça.