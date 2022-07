Jovem desaparece em rio ao salvar amigo na praia do Goianinho, em Anapu

Um homem, identificado como Rômulo Nascimento dos Santos, de 21 anos, desapareceu na praia do Goianinho, ao tentar salvar um adolescente de 12 anos, em Anapu, no sudoeste do Pará. O caso foi registrado no domingo (17).

Segundo informações, a vítima estava participando de um passeio de jovens da igreja, quando percebeu que o colega estava se afogando, ele pulou na água e conseguiu arrastar o adolescente até as pedras, mas em seguida afundou no Rio Xingu e desapareceu.

Testemunhas que estavam no local, chegaram a realizar buscas na tentativa de localizar o jovem mas não conseguiram encontra-lo.

Familiares da vítima, registraram um boletim de ocorrência na Polícia Civil de Anapu, que em seguida acionou o Corpo de Bombeiros de Altamira para a realizar buscas na manhã desta segunda-feira (18).

Fonte: Debate Carajás com Roma News