Jovem desaparecido é encontrado morto em área alagadiça de Marabá

O corpo do jovem, Rodrigo Souza dos Santos, 22 anos, foi encontrado por familiares, durante a tarde desta quinta-feira (13), nos fundos do Bairro São Félix 3, em Marabá, no sudeste do Pará. A Polícia Militar foi acionada, mas o local é de difícil acesso.

Devido ao período de chuvoso, a viatura não conseguiu chegar ao local do achado macabro, pois o cadáver foi localizado em uma área alagadiça. O rapaz estava desaparecido, desde o dia 10 de janeiro de 2022, ao sair da casa de sua mãe, localizada no Residencial Tiradentes, Bairro Morada Nova.

De acordo com as primeiras informações, não foi possível identificar ainda a causa da morte de Rodrigo Santos. Parentes e amigos chegaram a fazer uma campanha nas redes sociais, porém o jovem já estava morto. O corpo já se encontra em avançado estado de decomposição.

Fonte: Portal Debate Carajás