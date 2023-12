Jovem é achada morta com pele do rosto e olhos arrancados

No distrito de Maranhãozinho, no Estado do Maranhão, uma jovem de 21 anos foi encontrada morta, neste domingo (10). A Polícia Militar (PM) disse que ela teve a pele do rosto, couro cabeludo, olhos e orelhas retirados. As informações são do portal G1.

A vítima foi identificada como Ana Caroline Sousa Campêlo. A Polícia Civil investiga o caso.

O tio da jovem foi quem acionou a PM para comunicar o desaparecimento dela. O homem disse que Ana Caroline desapareceu na volta do trabalho. Ainda segundo o tio, a bicicleta e o celular da vítima haviam sido encontrados perto da casa onde ela vivia.

Uma busca foi realizada na região. Uma vizinha teria dito que ouviu uma mulher chorando perto de um rapaz em uma motocicleta. O motociclista teria colocado a moça no veículo e fugido em direção a uma estrada que dá acesso ao povoado de Cachimbós.

Depois de buscas na área indicada pela testemunha, os agentes encontraram o corpo da vítima. O cadáver já foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e irá passar por perícia.

Por enquanto, não há informações sobre o suspeito do crime.

Imagens: Reprodução/Redes Sociais