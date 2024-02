Jovem é arremessada de brinquedo de parque em Maceió

Uma jovem de 14 anos foi arremessada de um brinquedo de parque de diversões, em Pilar, região metropolitana de Maceió, Alagoas. A grade de uma cabine se abriu durante o funcionamento, fazendo que com a adolescente fosse lançada ao chão.

O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (2). O brinquedo é uma espécie de gaiola gigante, composta por cabines isoladas fechadas por grades e gira em alta velocidade.

A adolescente chegou a bater a cabeça em uma estrutura de ferro antes de cair no chão. Testemunhas que estavam no local registraram o momento do atendimento de emergência, feito por bombeiros civis. Em seguida, a jovem foi levada para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Apesar do susto, o acidente não gerou consequências graves à jovem, que já recebeu alta e está se recuperando em casa.

O parque foi montado na Praça Floriano Peixoto para para as festividades da padroeira da cidade. De acordo com a Prefeitura de Pilar, a atração tinha autorização para funcionar e passou por vistoria do Corpo de Bombeiros.

Confira o nota na íntegra:

A Prefeitura Municipal de Pilar esclarece que o parque de diversões instalado na Praça Floriano Peixoto tinha autorização de funcionamento, tendo sido vistoriado, inclusive, por militares do Corpo de Bombeiros.

Ressalte-se, ainda, que a jovem vítima de acidente no referido parque foi prontamente atendida por bombeiros civis contratados pela Prefeitura, por ocasião da Festa de Nossa Senhora do Pilar, sendo socorrida por equipe da Secretaria Municipal de Saúde – que disponibilizou uma Ambulância de Suporte Básico (UBS) para o translado até o Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió.

A vítima já recebeu alta médica e se recupera em casa, onde seguirá recebendo a devida assistência por parte do Município.

A Defesa Civil Municipal, por sua vez, já adotou todas as providências necessárias no sentido de notificar o responsável pelo parque de diversões, desautorizando, assim, o seu funcionamento.