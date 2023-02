Jovem é assassinada a facadas na orla de Icoaraci

Uma travesti de nome não divulgado pela polícia foi assassinada na tarde de ontem, sábado, 11. O crime ocorreu por volta das 13h na rua Siqueira Mendes, entre a travessa Pimenta Bueno e a avenida Doutor Lopo de Castro, no bairro Cruzeiro, distrito de Icoaraci, em Belém.



A vítima recebeu várias facadas e morreu agonizando no local.



Segundo disseram testemunha à Polícia mMilitar, vítima é acusado moravam juntos e se desentenderam por causa de uma panela de feijão que a travesti teria jogado fora.



Após o assassínio, o impiedoso homem fugiu, mas foi capturado por uma guarnição da PM que o apresentou na 8a. Seccional Urbana de Icoaraci, onde foi autuado em flagrante por assassinato.



A autoridade policial também solicitou perícia cadavérica no local e remoção do corpo para exames de necrópsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, de onde foi liberado para sepultamento pela família neste domingo, 12.

Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar