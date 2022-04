Jovem é assassinado no bairro do 40 horas

Na tarde de ontem, quinta-feira (28), um jovem, identificado como Daniel Cordeiro de Sousa, morreu por volta das 18h, após ser baleado na rua São Luís; bairro do 40 Horas, no município de Ananindeua; na região metropolitana de Belém. Daniel veio a óbito ainda no local do crime.

O jovem de 18 anos, que morava em uma área dominada pelo tráfico de drogas, segundo apuração da PM, não tinha residência fixa. As equipes das polícias Cívil e Militar foram chamadas e investigam as circunstâncias da morte de Daniel.

As investigações estão sendo conduzidas pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.

Inf.: Amaury Silveira

Foto: O liberal