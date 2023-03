Jovem é atacado a facada por colega dentro de escola de ensino fundamental e médio de Belém

Um jovem de 17 anos tentou matar a golpes de faca um colega dentro da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Palmira Gabriel, localizada na Avenida Augusto Montenegro, no bairro do Tenoné, em Belém. A tentativa de homicídio decorreu do fato de a vítima ter jogado no criminoso uma bola de papel.

Depois de ferir a vítima, o acusado saiu correndo, mas foi alcançado por um segurança da unidade de ensino e levado para a diretoria até a chegada de viaturas da Polícia Militar. O jovem ferido foi levado a um hospital ainda não informado.

Segundo levantamento inicial, o adolescente estaria com uma faca e uma machadinha na mochila. A ideia dele seria matar vários colegas e depois se suicidar, o que não confere com o fato de ter tentado fugir após esfaquear a primeira vítima.

O suspeito foi levado pela PM e apresentado na Divisão de Atendimento ao Adolescente – Data. Sua família é acionada para comparecer urgente na unidade policial. Famíliares da vítima também já foram contatados pela direção da escola que comunicou sobre o ocorrido. A reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ segue acompanhando o desenrolar dos fatos.

Imagem: Reprodução