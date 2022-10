Jovem é degolado em Tucuruí após noite de bebedeira

Um crime bárbaro chocou moradores de Tucuruí, sudeste do Pará, depois que um jovem de 23 anos foi encontrado morto, na manhã de terça-feira (4). A vítima estava dentro de uma rede, em um terreno, no bairro Jardim Colorado.

Leonardo Soares foi encontrado com um corte profundo no pescoço, possivelmente provocado por um facão. O acusado do crime, João Vitor Barbosa, de 20 anos, foi preso horas depois . O crime teria sido motivado por uma rixa antiga entre os dois.

Ainda de acordo com informações de moradores, antes de ser assassinado, Leonardo estava bebendo com um grupo de amigos, que não tiveram nomes divulgados, dentro de uma casa, perto do local do assassinato. Não há confirmação se João Vitor fazia parte desse grupo.

Fonte: Portal Tailândia