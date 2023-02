Jovem é degolado por mulher na feira do Curuçambá, em Ananindeua

Uma mulher ainda não identificada esfaqueou um jovem de 17 anos que ficava reparando bicicletas em frente de um supermercado na Avenida Rio Baraúna, no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, na Grande Belém. O crime ocorreu por volta das 10h30.

Uma tia do adolescente informou para a reportagem que a mulher que cometeu o crime vivia consumindo drogas com seu sobrinho perto da feira do Curuçambá. Ele também tirava bicos de vigia de carros e bicicletas na área.

Os motivos do crime ainda são desconhecidos. A autora do assassinato fugiu.

Segundo informações de testemunhas, o rapaz ficou agonizando no chão. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas, em lá chegando, nada mais pôde ser feito, afinal, um dos golpes, atingiu o pescoço da vítima, cujo corpo foi removido para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

O caso é apurado por agentes da Seccional Urbana do Paar que ainda não sabem se a assassina também seria menor de idade.

Imagem: Ilustração