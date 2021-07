Jovem é detida com mais de três quilos de entorpecentes em balsa

Drogas estavam dentro de uma mala e teriam como destino a capital paraense

Uma jovem foi presa, na última segunda-feira (12), no momento em que transportava mais de três quilos de entorpecentes dentro de uma mala. A abordagem da Polícia Militar ocorreu numa balsa na cidade de Monte Alegre, oeste paraense. O destino dos entorpecentes seria a capital paraense.

Segundo as autoridades policiais, a carga era composta por um tablete de crack pesando 764 gramas e três tabletes de cocaína pesando 1.891 gramas. A polícia também apreendeu uma quantia em dinheiro e um aparelho celular.

Ainda de acordo com informações da PM, as drogas estavam distribuídas em pacotes. Aos policiais, a jovem contou que receberia o valor de R$ 1.500,00 pelo transporte da mala com drogas até Belém. Ela foi presa e autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

“A Polícia Militar mais uma vez logrou êxito no combate ao tráfico de drogas, o qual vem sendo combatido de forma contundente pelo 18° BPM. Vale frisar a importância das denúncias repassadas pela sociedade, que nos permitem averiguar e constatar os fatos, culminando na retirada desses cidadãos infratores de circulação”, destacou a tenente Wirllene Dutra.

A jovem e os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.