Jovem é detido na Inglaterra por tentar jogar ovo no rei Charles III

A polícia do Reino Unido deteve, nesta terça-feira (6), um jovem de 20 anos pela suspeita de ter jogado um ovo na direção do rei Charles III durante uma visita do monarca a Luton, no sul da Inglaterra.

Trata-se de um incidente semelhante ao já ocorrido em 9 de novembro em York, no norte da Inglaterra, quando um estudante de 23 anos foi detido por atirar ovos em Charles III e na rainha consorte, Camila, que não foram atingidos.

Esse estudante, que se definiu como ativista do clima, foi libertado poucas horas depois do incidente com a condição de se manter a pelo menos 500 metros de distância do chefe de Estado do Reino Unido.

No incidente desta terça, o monarca britânico de 74 anos foi temporariamente afastado por seu serviço de segurança da multidão que esperava para recebê-lo na Praça de St. George, em Luton. No entanto, logo depois o rei continuou a apertar as mãos e conversar com os cidadãos, segundo relatos da imprensa local.

A polícia do condado de Bedfordshire informou que o jovem suspeito permanece sob custódia por enquanto para interrogatório, depois de ser preso na Praça St. George.

Durante sua visita à cidade inglesa, a cerca de 50 quilômetros ao norte de Londres, Charles III reuniu-se com membros da comunidade local, incluindo representantes da Ghanaian Society, da Royal British Legion e membros de uma academia de futebol.

