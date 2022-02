Jovem é espancado no Rio de Janeiro por cobrar pagamento atrasado

O jovem congolês Moïse Kabamgabe, natural do Congo, na África, trabalhava por diárias em um quiosque perto do Posto 8, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de janeiro.

De acordo com familiares, o responsável pelo quiosque estava devendo dois dias de pagamento para Moïse, ao cobrar o seu devedor, foi espancado até morte. segundo a deputada estadual Dani Monteiro Rio de Janeiro (Psol), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do (Alerj) o valor cobrado era de R$ 200 reais por duas diárias de trabalho não pagas.

Uma câmera de segurança do quiosque, gravou a cena de covardia, que durou 15 minutos. Moïse apanhou de 5 homens, que de acordo com testemunhas, os agressores utilizaram pedaços de madeira e um taco de beisebol. O jovem foi encontrado em uma escada, amarrado e já sem vida.

“O início da gravação que eu vi é ele reclamando com o gerente do quiosque. Alguns minutos seguintes, o gerente pegou um pedaço de madeira para ameaçar ele. Até então, ele estava só recuando. E o cara foi atrás dele. Como ele estava reivindicando alguma coisa, ele pegou uma cadeira e dobrou para se defender. Ele não chegou a atacar ninguém. O gerente chamou uma galera que estava na frente do quiosque. Até então tinha só um sentado”, contou Yannick Kamanda, primo da vítima.

Ainda de acordo com o primo da vítima, “Veio uma galera que o arremessou no chão, tentando dar um golpe de mata-leão nele. Vieram mais algumas pessoas bater nele com madeira, veio outro com uma corda, amarrou as mãos e as pernas para trás, passou a corda pelo pescoço. Ficou amarrado no mata-leão, apanhando. Tomando soco e taco de beisebol nas costelas. Até ele desmaiar”, detalhou o primo.

O que é mais absurdo ainda, é que segundo o primo do jovem espancado, a rotina de trabalho continuou normalmente, mesmo com a morte de Moïse .

“Eles foram embora e ficou só o gerente do quiosque. E ele deitado no chão, como se nada estivesse acontecendo. Trabalhando, atendendo cliente. E o corpo lá”, afirmou Yannick.

Os familiares so tiveram conhecimento da morte do jovem na manhã de terça-feira (25), quase 12 horas após o crime.

As imagens da câmera de segurança já estão com a polícia, segundo informações, oito pessoas foram ouvidas pelos investigadores. A família diz, que cinco delas seriam os envolvidos no assassinato do jovem.

Em depoimento, testemunhas afirmaram que Moïse pediu para não ser morto enquanto era espancado. Uma das linhas de investigação averiguadas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que apura o caso, é que os homens que o espancaram eram seguranças do quiosque.

O corpo do jovem foi enterrado no domingo (30), no Cemitério de Irajá, na Zona Norte do Rio, durante o sepultamento houve protesto contra o ato de violência sofrido pelo jovem.

“Uma pessoa de outro país que veio no seu país para ser acolhido. E vocês vão matá-lo porque ele pediu o salário dele? Porque ele disse: ‘Estão me devendo’?”, questionou Chadrac Kembilu, primo de Moïse.

O Jovem congolês Moïse tinha 25 anos, e veio para o Brasil em 2014 com a mãe e os irmãos, como refugiados politico.

A família pede por justiça.

Foto: Reprodução Internet

Informações: G1