Jovem é executada com vários tiros no bairro do Coqueiro, em Belém

Uma mulher, ainda não identificada, foi assassinada a tiros na noite desta quarta-feira (16), no bairro do Coqueiro, em Belém. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima foi levada até o local do crime em um carro particular, e em seguida foi alvejada. Os criminosos fugiram do local e ainda não foram identificados. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso, que tem características de execução.

A PM foi acionada por volta das 21h para verificar uma denúncia de homicídio na passagem Codorna, próximo à rodovia Mário Covas. Chegando no endereço informado, os policiais se depararam com o corpo da mulher, jogado no chão, em um matagal. A vítima era jovem e aparentava ter entre 20 e 25 anos de idade, possuía algumas tatuagens pelo corpo, e estava vestida com uma bermuda jeans e uma camiseta.

Testemunhas contaram aos policiais que a vítima foi levada até o local da execução em um carro preto. Quando chegaram na passagem Codorna, os criminosos mandaram a vítima descer do veículo e, em seguida, fizeram vários disparos de arma de fogo contra ela, que morreu na hora, sem chance de ser socorrida. Moradores disseram ter escutado entre quatro e cinco tiros, e contaram que a mulher não era moradora do bairro.

Depois de executarem a jovem, os criminosos entraram no veículo e tomaram rumo desconhecido. A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização dos autores do crime seja repassada às autoridades, por meio do Disque-Denúncia (181), ou Centro Integrado de Operações (190). Não é preciso se identificar e a ligação é gratuita.

