Jovem é executado a tiros na porta de casa, em Xinguara, no sul do Pará

Um jovem, identificado como Tiago Vinicius Nascimento Araújo, de 21 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (10), na rua Barão do Rio Branco, em Xinguara, no sul do Pará. De acordo com informações, foram pelo menos oito disparos efetuados na direção da vítima.

O jovem estava na porta de sua casa, quando foi surpreendido por dois indivíduos em uma motocicleta, que ao se aproximarem começaram a disparar contra ele. A vítima foi atingida principalmente na região do rosto, o qual ficou completamente desfigurado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima já estava morta. A Polícia Militar também compareceu no local, e realizou várias diligências, porém nenhum suspeito foi encontrado.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o crime, que tem características de execução, pois nenhum pertence da vítima foi levado. No local onde ocorreu o homicídio, há pouca iluminação no período noturno e não dispõe de câmeras de segurança, o que dificulta a possibilidade de identificação dos assassinos.

Fonte: Portal Debate Carajás, com Roma News