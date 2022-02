Jovem é executado com mais de 15 tiros em comunidade rural de Benfica, distrito de Benevides

Pedro Santiago Ribeiro Costa, 21 anos, foi executado com mais de 15 tiros na comunidade Nelson Mandela, na tarde da terça-feira (8), em Benfica, distrito de Benevides, na Grande Belém. De acordo com a mãe vítima, três homens entraram no terreno da família, se passando por capinadores, e executaram Pedro Santiago.

“Mataram meu filho. Eles entraram pela parte da frente e cruzaram o terreno de casa com enxadas. Eles viram o meu filho e correram pra cima dele e mataram ele aqui”, disse a senhora, que não quis se identificar.

Pedro foi morto na rua Soweto, em uma comunidade rural da região de Benfica. De acordo com os policiais do 55º Batalhão da PM, a vítima já tinha uma passagem pela polícia, por receptação de objetos roubados, mas não chegou a ser presa.

De acordo com a polícia criminal, o jovem não teve chance de reação. “Foram mais de 15 tiros em várias partes do corpo, cortas, braços, rosto e cabeça”, informou o perito no local do crime.

Após o assassinato, Pedro Santiago Ribeiro Costa foi levado para o IML para ter o corpo periciado e depois liberado para os familiares.

Quaisquer informações que possam ajudar na localização dos suspeitos de terem matado o Pedro Santiago, podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (Ciop, no telefone 190). Não é preciso se identificar e a ligação é gratuita.

Fonte: Debate Carajás com informações O Liberal