Jovem é executado em Parauapebas com sete tiros

Homens sobre uma motocicleta foram os responsáveis pelo assassinato do jovem Matheus Reis Soares, de apenas 24 anos de idade. A execução ocorreu na noite desta terça-feira (24) em um terreno vazio localizado na esquina da rua Brasília com a avenida Faruk Salmen, bairro Vila Rica, em Parauapebas.

Uma moradora das proximidades informou para a polícia que Matheus Reis foi surpreendido por dois homens sobre uma motocicleta e o que estava na garupa sacou uma arma e disparou sete vezes. Depois dos tiros, os dois escaparam pela contramão da rua Brasília.

A vítima já tinha passagens pela polícia por receptação e venda de arma de fogo. Familiares afirmaram que Matheus era usuário de entorpecentes e foi assassinado, provavelmente, ao sair de casa para comprar droga.

Profissionais do Instituto Médico Legal (IML) e investigadores da Polícia Civil estiveram no local colhendo informações para cooperarem para a investigação do caso.

