Jovem é morta com dez tiros dentro de casa no bairro da Pedreira

Uma mulher jovem, de aproximadamente 20 anos de idade, que trabalhava em uma motocicleta fazendo entrega de mercadorias, identificada por Thalia Taynara Pantoja, foi morta com dez tiros de arma de fogo à queima roupa dentro de sua casa, na Travessa Vileta, entre avenidas Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma, no bairro da Pedreira, em Belém. O crime se registrou por volta das 3h da madrugada desta segunda-feira, 10.

Segundo informações apuradas pela Polícia Militar, que atendeu a ocorrência às 5h45 de hoje, Thalia morava com uma irmã, era acostumada a ajudar as pessoas da vizinhança e sua execução teria sido uma surpresa, posto que ninguém soube de envolvimento dela com nada ilícito e, pelas características do crime, tratou-se de uma execução por acerto de contas ou queima de arquivo.

Ainda conforme a polícia, a vítima, que não se sabe se estava sozinha em casa, foi surpreendida pelo assassino e assassinada sem qualquer chance de defesa. Testemunhas disseram ter visto dois homens desconhecidos entrando na vila de quitinetes antes do assassinato de Thalia, cujos familiares estão super abalados com o ocorrido.

