Jovem é morto a facadas enquanto bebia com amigos em Parauapebas

Roniel Machado Lopes, de 20 anos, foi assassinado a facadas na tarde do último sábado, 14, em Parauapebas enquanto consumia bebida alcóolica com amigos em via púbica na calçada do Residencial Alto Bonito.

O jovem teria provocado a discussão. Roniel era natural de Paulo Ramos, Maranhão. O autor do homicídio foi seu vizinho identificado apenas como Romário.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência do tio da vítima, Welison da Conceição Machado, o rapaz bebia com os amigos quando Romário, que mora próximo de sua residência, o esfaqueou e fugiu.

