Jovem é morto a tiros dentro de casa em Tucuruí

Um jovem foi assassinado a tiros na manhã da última quarta-feira (20), por volta das 22h, dentro da casa onde morava em Tucuruí, região sudeste do Pará.

Segundo relatos de testemunhas, a vítima, identificada como Pedro Brito Benchimol Filho; de 20 anos, foi atingida por dois tiros após um homem não identificado; e que possivelmente estava acompanhado, ir a casa do jovem e chamar por Pedro, que o atendeu da janela do imóvel e morreu ainda no local sem chance de socorro.

Por enquanto, a equipe da polícia ainda está fazendo a averiguação dos fatos e colhendo o depoimento das testemunhas do crime e de conhecidos da vítima. Todas as possibilidades vêm sendo consideradas pela equipe de investigações nesse primeiro momento.

Acompanhe as atualizações .

Texto: Paola Queiroz

Foto: Reprodução redes sociais