Jovem é morto a tiros dentro de colégio particular em Marabá, sudeste do Pará

Um jovem de 24 anos foi assassinado na noite da última segunda-feira (28) dentro de uma escola particular do município de Marabá, no sudeste do Pará. De acordo com a polícia, a vítima era filho da dona do colégio. O suspeito do crime ainda não foi localizado.

Segundo as investigações, o crime ocorreu no núcleo Nova Marabá. Informações da polícia apontam que um suspeito invadiu o local, por volta das 21h30, e efetuou quatro disparos de arma de fogo contra o jovem.

A vítima chegou a ser socorrida por amigos e levado ao Hospital Municipal de Marabá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O suspeito do crime fugiu em uma motocicleta e ainda não foi localizado. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios de Marabá, que ainda deve ouvir testemunhas para identificar a autoria do crime.

Fonte: G1 PA — Belém