Jovem é morto a tiros em Marabá, mas ninguém sabe quem é o assassino

O jovem Carlos Daniel Silva Torres, de 19 anos, mais conhecido como “Curicão”, foi assassinado a tiros na manhã deste sábado (26), na Rua São Jorge, no Bairro Jardim União, Núcleo Cidade Nova, em Marabá. O autor do crime não foi visto por testemunhas e a polícia ainda tem poucas informações sobre o caso.

A Polícia Militar informou que recebeu um chamado por volta de 11h40, sobre uma ocorrência de homicídio naquele bairro e ao chegar no local encontrou o corpo do jovem ensanguentado, estirado na rua. A cena do crime foi preservada para o trabalha da perícia criminal, enquanto a Polícia Civil iniciou as investigações.

Até o momento, os policiais não sabem a motivação do crime, nem quem foi o autor, já que não apareceram testemunhas do homicídio.

Quem tiver qualquer informação sobre a ocorrência pode entrar em contato com o Disque Denúncia Sudeste do Pará, através dos telefones (94) 3312-3350; WhatsApp (94) 98198-3350; (94) 3312-3350; 181 e pelo Aplicativo encr.pw.

Por Paulo Jordão

Fonte: Ver-o-fato/ Foto: Divulgação