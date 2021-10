Jovem é morto com tiro no pescoço durante assalto, em Santarém

Nesta quinta-feira (21), por volta de 7h da manhã, um vendedor de frutas, identificado como Wendson Ayrton Sena de Almeida, de 21 anos, foi morto em Santarém, oeste do Pará. Segundo informações dos populares, a vítima morreu com um tiro no pescoço em frente a uma escola, na rua Monte Alegre, bairro Santo André. As informações são do site Debate Carajás.

O homem havia saído para trabalhar, quando foi surpreendido por dois suspeitos em uma moto preta, os quais anunciaram o assalto, e levaram o celular da vítima. Após o roubo, um dos elementos atirou no pescoço de Wendson, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Depois de uma hora da ação criminosa, a polícia encontrou uma moto abandonada, com as características da que foi utilizada pelos suspeitos. A dupla permanece foragida, e os oficiais seguem investigando o caso, para descobrir o paradeiro dos criminosos e prendê-los.

Fonte Amazonia