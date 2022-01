Jovem é morto e enterrado em cova rasa na zona rural de Parauapebas

O jovem, Daniel Domingos Queiroz, 23 anos, trabalhador rural, foi encontrado morto, na última sexta-feira (7), enterrado em uma cova rasa, no interior de uma área de mata, na Ilha do Gelado, nas proximidades do Aterro Sanitário de Parauapebas, no sudeste do Pará.

A vítima estava desaparecida deste o dia 3 de janeiro de 2022. Daniel Queiroz foi achado por populares devido ao mal cheiro que exalava do local do crime. O corpo foi desenterrado pelo Corpo de Bombeiros e apresentava perfurações causadas por arma de fogo.

Várias pedras foram colocadas sobre o corpo do trabalhador rural. O rapaz morava com a esposa grávida em uma chácara, no Loteamento Pôr do Sol, a três km da Vila Palmares Sul, no sentindo Projeto Salobo. A Polícia Civil investiga o assassinato e busca encontrar os autores do crime.

O cadáver foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal para realização de exames cadavéricos e liberação para o velório. A morte de Daniel Queiroz está envolta em mistério, mas as investigações continuam para se identificar e prender os assassinos.

Fonte: Portal Debate Carajás, com Portal Pebão