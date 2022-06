Jovem é preso tentando enterrar 56 kg de maconha no Pará

O jovem Edilson Breno da Costa Sarges foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (23) tentando enterrar aproximadamente 56 quilos de substância entorpecente parecida com maconha. O caso foi registrado no bairro do Uriboca, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia de que no bairro Uriboca, na invasão conhecida como Portelinha, estaria sendo realizado tráfico de drogas.

Ao seguirem até o endereço informado, os agentes identificaram oito pessoas enterrando o que parecia droga. Nesse momento, alguns dos envolvidos começaram a atirar contra os policiais, que revidaram. Um casal morreu e um homem foi preso durante a operação.

O preso, identificado como Edilson, foi encaminhado para a Delegacia de Marituba para os procedimentos cabíveis. A intervenção policial foi registrada.

Fonte: Portal Debate, com Roma News