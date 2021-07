Jovem é torturada e mantida em cárcere privado pelo namorado em Porto de Moz

Uma jovem de 18 anos estava sendo mantido em cárcere privada pelo namorado no município de Porto Moz, região do Xingu. Ela denunciou o namorado após conseguir fugir do cárcere privado na última sexta-feira (02).

A jovem aproveitou a saído do namorado, e fugiu pedindo socorro, uma moradora que estava próximo do local, ajudou a jovem. No dia seguinte a vítima registrou um boletim de ocorrência, e foi atendida pelo o Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS).

Em nota, a Prefeitura Municipal de Porto de Moz esclarece que já adotou todas as providências devidas sobre o caso e a vítima.

Segundo ela relatou à polícia, ela morava com o namorado na Colônia do Majari, e não se sabe informar, quanto tempo vinha sendo submetida à tamanha violência. Ela é natural da cidade de Portel, localizada no arquipélago do Marajó, mas teria saído de casa para ir morar com o namorado. Ela ainda disse ter sido torturada diversas vezes pelo namorado. Ela sofreu queimaduras e foi espancada e mutilada dentro da casa do agressor.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, a jovem apresenta vários ferimentos pelas coxas, barriga e costas.

Um inquérito policial foi instaurado pela Polícia Civil para investigar o caso.

Fonte: Portal Tailândia