Jovem é trucidado a golpes de facão no interior do Pará

Na noite deste domingo (30), o jovem, identificado pelo prenome de “Adonias”, foi trucidado a golpes de facão, no interior de uma fábrica de bloquetes, na Rua SF 18, Bairro São Francisco, na cidade de Altamira, região oeste do Estado do Pará, por volta de 19h40.

De acordo com o vigia da empresa, ele saiu e deixou a vítima no interior da fábrica, mas, ao retornar, chamou o jovem, porém não obteve resposta. Ao entrar no imóvel, encontrou Adonias caído, rastros de sangue e a cozinha revirada. O rapaz trabalhava e dormia onde foi morto.

O corpo apresentava diversos cortes provocados pelo facão. A família dele esteve no local do homicídio. Ninguém soube informar se ele tinha passagem pela polícia ou estava recebendo ameaças. O cadáver foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de necropsia.

Fonte: Portal Debate Carajás