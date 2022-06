Jovem é vítima de tentativa de assalto e sequestro em estacionamento de shopping

A mãe de uma jovem relatou, nas redes sociais, uma tentativa de assalto e sequestro contra a filha dela, no Shopping-Center Boulevard. O fato se registrou no começo da tarde desta terça-feira, 28.

Segundo os relatos, o suspeito fez a abordagem quando a moça estava estacionando no primeiro piso do estacionamento. O homem tentou entrar no veículo pelo lado do passageiro. Não havia seguranças do shopping na área naquele momento.

Após a abordagem, a jovem conseguiu escapar do homem e então ligou para a mãe para avisar do ocorrido. Ela não chegou a se machucar, mas, psicologicamente, ficou muito abalada.

O fato foi comunicado na Seccional Urbana do Comércio, bem como, para a direção do Boulevard, que ficou de verificar a ocorrência pelas imagens de câmeras de segurança.

De acordo com a polícia, até o momento, não há pistas do suspeito, que conseguiu fugir sem levar o carro da vítima.

Imagem: Reprodução