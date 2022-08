Jovem é vitima de tentativa de homicídio na zona rural de São Miguel

O jovem Diego da Silva Marinho, de 20 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio nesta terça-feira, 09. O fato se passou na comunidade da Serraria Boa Vista, zona rural de São Miguel do Guamá, nordeste paraense, a 140 quilômetros de Belém. Quatro tiros atingiram a vítima.

Diego foi baleado na cabeça, braço e região do tórax. A possível motivação do crime seria um acerto de contas pelo fato de a vítima já ter baleado o irmão do autor do atentado.

A vitima foi encaminhada ao hospital municipal de São Miguel do Guamá, onde recebe atendimento pela equipe médica de plantão e em seguida será transferido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, Zoa Mretropolitana de Belém. A Polícia Militar foi acionada e a Polícia Civil abrirá investigação sobre o caso, mas o estado de saúde do rapaz é considerado bastante grave.

A polícia, que já conhece a autoria do atentado, não divulgou os nomes dos envolvidos no crime e segue as investigações e diligências para capturá-los.

Imagem: Portalsmg/Reprodução