Jovem em surto psicótico foge de hospital e furta ambulância em cidade do interior do Pará

Um fato inusitado movimentou a cidade de Santana do Araguaia, no sul do Pará, na última sexta-feira (1º). Um jovem, que estava em um surto psicótico, furtou uma ambulância e fugiu do Hospital Municipal.

Por volta de 11h, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) recebeu um chamado para atender um jovem na vila Mandi, distrito de que fica a 80 KM de Santana do Araguaia.

“Recebemos o chamado via unidade do posto de saúde para atender um jovem que estava em um surto psicótico. Retornamos para a cidade por volta das 12h30 às 13h”, conta Nayara Soares, coordenadora do Samu da cidade.

Durante o trajeto até o Hospital Municipal, uma equipe da polícia também fazia a segurança do jovem de 22 anos.

Após ser internado, o rapaz conseguiu sair e na fuga roubou a própria Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel do hospital.

“Ele roubou a UTI Móvel para tentar voltar à casa dele, em Vila Mandi. Nosso medo era que acontecesse um acidente maior ainda, mas por sorte os policiais conseguiram capturá-lo já nas proximidades do Mato Grosso”, conta Nayara Soares.

Fonte: g1 Pará — Belém