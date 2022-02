Jovem estupra irmãs menores e engravida uma delas em Canaã dos Carajás

Rafael Pimentel de Sousa, de 20 anos, foi preso pela Polícia Civil suspeito de estuprar as próprias irmãs, uma de 13 e outra de 7 anos, em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. A adolescente de 13 anos estaria grávida dele.

Rafael foi preso após ter sido denunciado pela mãe das vítimas. Ela contou à polícia que a filha mais velha morava com o irmão há cinco meses e está gravida dele.

A mulher disse ainda que a outra filha, de 7 anos, foi abusada por Rafael quando ela foi visitá-lo. Não está esclarecido, no entanto, se o suspeito é também filho da mulher ou só do pai das vítimas.

Rafael está preso na Delegacia de Polícia Civil de Canaã dos Carajás, à disposição da Justiça.

