Jovem foi morto com requintes de crueldade: suspeita de ritual satânico, em Parauapebas

Continua sem identificação no necrotério do Instituto Médico Legal de Parauapebas, o corpo de um jovem que foi encontrado ontem (20), próximo de um igarapé, na divisa do bairro Vila Nova com uma fazenda, naquele município, na Região Carajás, sudeste paraense.

O corpo estava com mãos e pernas amarradas, o pescoço degolado, a barriga estava aberta e o coração foi arrancado e levado pelos criminosos. O crime foi praticado com requintes de crueldade, o que leva a investigação para o caminho de uma provável vingança. A retirada do coração, entretanto, também pode apontar para um ritual satânico.

De acordo com a polícia, o jovem vestia apenas um short vermelho e até a tarde desta sexta-feira (21) permanecia sem identificação, já que nenhum documento foi encontrado com ele e nenhum parente ou conhecido procurou o IML.

Ele foi encontrado por um pescador, que sentiu o forte cheiro do corpo em decomposição, o que demonstra que já estava no local há mais de um dia ao menos.

Junto a ele, havia uma faca entortada, que provavelmente teria sido utilizada pelos assassinos para abrir o rapaz e remover o órgão. A polícia investiga o crime e tenta identificar o jovem para descobrir se ele tinha inimigos ou estava jurado de morte.