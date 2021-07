Jovem gay vítima de agressão e abuso em Salinópolis, no PA, é internado em estado grave

Comitê de Combate à LGBTfobia pede transferência do caso para delegacia especializada em crimes homofóbicos.

Um jovem de 27 anos sofreu agressão e abuso em Salinópolis, nordeste do Pará, no último domingo (25). Ele ficou gravemente ferido e foi socorrido por moradores para o hospital da cidade, e depois encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, região metropolitana de Belém, onde segue em estado grave.

Segundo informações dadas por testemunhas à Polícia em Salinópolis, o rapaz havia saído com um homem, mas ao chegar ao local foi espancado por ele e outras duas pessoas. Um dos suspeitos trabalha em uma barbearia, de acordo com a família.

O Comitê Estadual de Combate à LGBTfobia do Pará acompanha as investigações do crime e pediu a transferência do caso da Delegacia de Salinópolis, onde o boletim de ocorrência foi registrado, para a Delegacia Especializada de Combate a Crimes Homofóbicos, em Belém.

Segundo o Movimento LGBTQIA+ do Pará, 14 pessoas foram assassinadas por causa da orientação sexual e do gênero este ano no estado.

Em nota, a Polícia Civil havia dito que o caso não teria ligação com o crime de homofobia.

A Polícia disse ainda que instaurou um inquérito policial para investigar o caso. As apurações preliminares apontam que o caso teria relação com desentendimento entre a vítima e o agressor, que já foi identificado, mas ainda não foi localizado.

Testemunhas já foram ouvidas. Entre elas a irmã e a mãe da vítima. Segundo os depoimentos, o jovem saiu na noite de sábado (24), quando levou uma sacola de produtos que seriam dados de presente para alguém, depois saiu e não disse para onde iria. A família também afirma que o agressor não agiu sozinho, diferente da versão oficial da Polícia.

Uma das familiares confirma que houve estupro e que moradores encontraram a vítima quase morta. Segundo testemunhas, ele gritava “Alan, não faz isso comigo, não me bate”, no momento das agressões. O jovem foi encontrado com várias lesões no domingo de manhã, por volta das 10h.

A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar na localização do autor do crime seja repassada às autoridades pelo Disque-Denúncia, no número 181, ou ao Centro Integrado de Operações (Ciop), pelo 190 ou por aplicativo de mensagens instantâneas pelo número (91) 98115-9181.