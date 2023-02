Jovem internada no Hospital Abelardo Santos é aprovada em 1ª lugar em história na UFPA

Choro, emoção e alegria tomaram conta da estudante Adriana Valente, de 19 anos, na sexta-feira (17). Ela que buscou o serviço do Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), distrito de Icoaraci, em Belém, para ganhar o seu primeiro filho, e no local, soube que foi aprovada no vestibular. A aprovação em 1º lugar, no curso de História, no polo da Universidade Federal do Pará (UFPA), no município de Mocajuba, a 240 quilômetros da capital.

A jovem que fez o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) pela primeira vez, e sempre estudou na rede pública de ensino. Ela ficou bastante surpresa com a notícia. E conta que mesmo passando pelos momentos difíceis da gravidez como o inchaço, sempre teve o apoio da família e dos amigos.

“Quando a minha amiga me informou através do aplicativo de mensagem, eu fiquei muito feliz. Na verdade, ela e eu já estávamos esperando com ansiedade essa nota há algum tempo. Ontem eu até chorei, devido a minha nota na redação, porém a minha nota em exatas foram altas. Mas na minha cabeça eu realmente não ia passar e principalmente em primeiro lugar. É um sentimento de muita felicidade”, chorou.

Ela deu entrada no HRAS foi última sexta-feira (10), porém, seu bebê nasceu de parto normal, no sábado (11). “Ainda estou um pouco apreensiva devido um problema no coração dele que está sendo avaliado, mas estou feliz por essa conquista”, comentou.

Comemoração – A equipe de enfermagem da maternidade da unidade, fez questão de parabenizar a paciente e registrar o momento. “Nós ficamos extremamente felizes com essa notícia, principalmente por ela ser adolescente, tendo em vista que o processo de gestação nessa fase são um dos fatores que levam a evasão escolar. Então, participar desse momento foi lindo e mostra a superação e força de vontade dela em correr atrás dos seus sonhos, mesmo diante das adversidades da vida. Sem dúvida é um exemplo”, comemorou a coordenadora de enfermagem Thalita Beltrão.

Para o diretor executivo do HRAS, Jean Cleber, notícias como essa enchem o coração de alegria. “Saber que uma jovem que ganhou bebê, vai cursar uma graduação e ter um futuro melhor é maravilhoso. É motivo para comemorar”, enfatizou o gestor.

Serviço – A maternidade do Abelardo Santos tem grande importância no estado. Nela, são feitos atendimentos de baixo, médio e alto risco, por uma equipe composta de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas treinados constantemente para assistência rápida e eficiente. A instituição é administrada pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação