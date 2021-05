Jovem invade escola com facão e mata crianças e funcionárias

Um jovem portando um facão invadiu a escola infantil Pró-Infância Aquarela, localizada em Saudades, Oeste de Santa Catarina, e fez ao menos quatro vítimas.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teria 18 anos, foi detido e levado a um hospital em estado grave, pois tentou tirar a vida com facadas no pescoço. O delegado regional de Chapecó, Ricardo Newton Casagrande, informou que três crianças morreram, além de duas funcionárias.

Chamadas com pedidos de socorro foram feitas por volta das 11h à Polícia Militar.

– A Cre/Copom recebeu diversas ligações informando que um masculino entrou armado de arma branca tipo (facão), na Creche Aquarela Berçário – município de Saudades/SC, diversas ligações pedindo socorro da polícia, que o indivíduo estaria golpeando alunos e professores – diz comunicado da PM.

A idade das crianças não ultrapassava os 2 anos. A área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros e a ocorrência segue em andamento.

Com 9,8 mil habitantes, o município de Saudades fica cerca de 600 quilômetros de Florianópolis, capital de Santa Catarina.

Fonte: Pleno News

Por: Monique Mello