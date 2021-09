Jovem itaitubense vence competição de capoeira em Belém

O estudante Fredson Agassy Santos Vidal, do 6° Ano da Escola Municipal Haroldo Veloso, conhecido no mundo da capoeira pelo apelido de Espoleta, participou no último final de semana do 10° Ver-o-Peso de Capoeira na capital Belém, na categoria infanto-juvenil, na sede do Sesi.

Fredson conquistou a medalha de ouro na sua categoria e traz consigo mais esse prêmio para sua coleção que mostra o seu talento nessa modalidade. A competição reuniu atletas dos estados do Maranhão, Piauí, Amazonas, Ceará e Pernambuco, além de diversos atletas do município do nosso estado.

O jovem capoeirista pratica sua arte no Grupo Muzenza, que funciona na Travessa Transgalego, entre 9ª e 10ª rua da Liberdade, seu professor é Igor Agassy Vidal da Silva mais conhecido como monitor Tijolo. Em vídeo publicado nas redes sociais, Fredson juntamente com seu monitor, agradecem ao apoio dado aos mesmos durante a competição.

Fonte: Plantão 24 Horas News