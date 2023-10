Jovem lidera moradores contra terroristas e evita massacre

Uma jovem israelense de 25 anos ganhou destaque como heroína após liderar uma reação de moradores de um kibbutz, situado a um quilômetro da Faixa de Gaza, contra terroristas do Hamas durante a ofensiva do último sábado (7). A atitude de Inbal Lieberman fez com que mais de 20 extremistas do Hamas morressem, evitando um massacre na comunidade de Nir Am. As informações são do jornal O Globo.

As medidas de defesa coordenadas por Inbal Lieberman salvaram dezenas de vida na comunidade. Ela armou voluntários e os orientou a ficar em posições estratégicas pela comunidade.

No dia do ataque do Hamas, Nir Am tinha somente uma equipe de segurança formada por 12 membros. A jovem israelense agiu corajosamente e matou cinco terroristas durante o cerco do Hamas, que durou quatro horas.

Ilit Paz, moradora da comunidade, disse ao site Israel Hayom que as ação de Inbal foram decisivas.

— Foi incrível. Meu marido fazia parte da unidade de prontidão que trabalhou para evitar mortes. Eles ouviram os tiros e fizeram contato por conta própria com outros membros da unidade de prontidão e com Inbar. Eles foram orientados a ficar em alerta, mas Inbar tomou a decisão de não esperar. Na verdade, o fato de terem feito isso cedo evitou dezenas de vítimas – relatou.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Facebook Inbal Lieberman