Jovem lutadora do Paysandu conquista ouro em regional de taekwondo e garante vaga no Grand Slam

Bicampeã paraense, Rayana Trindade tem apenas 18 anos e tem vários compromissos de peso marcados

Lutadora do Paysandu, Rayana Trindade, de 18 anos, teve muitas razões para comemorar neste início de outubro. A jovem atleta conquistou a medalha de ouro na Copa Regional Norte, em Macapá (AP). Com isso, Rayana garantiu uma vaga no Grand Slam, que será disputado no Rio de Janeiro (RJ), em fevereiro de 2022.

Foram mais de 40 lutadores que disputaram o campeonato da modalidade. O Pará foi representado por sete competidores de academias diferentes. Agora, Rayana, que é bicampeã paraense e bronze no Brasileirão, foca no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo, entre os dias 24 e 28 de novembro, que ocorre no Parque Olímpico, também no Rio.

Fonte O Liberal