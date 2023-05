Jovem mata 9 pessoas a tiros em escola de Belgrado, na Sérvia

Nove pessoas foram mortas, incluindo oito menores de idade, e várias ficaram feridas em uma escola em Belgrado, na Sérvia, após um aluno de 14 anos usar uma arma para atirar contra os seus colegas, professores e seguranças na manhã desta quarta-feira (3).

De acordo com um comunicado do Ministério do Interior sérvio, o nono morto identificado é membro da equipe de segurança da escola. Seis alunos e uma professora ficaram feridos e estão sendo tratados em dois hospitais de Belgrado.

O jovem suspeito de ter cometido o crime foi encontrado e detido no pátio da escola primária Vladislav Ribnikar, situada perto do centro de Belgrado.

O aluno, do sétimo ano, disparou com uma pistola – que supostamente pertence ao pai – contra vários alunos e membros da equipe de segurança da instituição de ensino.

Diversas patrulhas policiais com equipes especiais de intervenção estão mobilizadas na área da escola e trabalham para apurar os fatos e as circunstâncias que levaram à tragédia.

Sinisa Ducic, diretor do hospital Tirsova, para onde foram enviados alguns dos feridos, disse à imprensa local que três crianças precisaram ser internadas, entre elas uma menina com ferimentos graves na cabeça.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: ANDREJ CUKIC/EFE/EFEVISUAL