Jovem morre afogado na Orla do Rio Xingu no oeste do Pará￼

O jovem, Adeilson Fernandes de Lima, 22 anos, morreu afogado, nas águas do Rio Xingu, na tarde deste domingo (6). De acordo com testemunhas, o rapaz apresentava sinais de embriaguez ao mergulhar e não vir mais à tona.

Na manhã desta segunda-feira (7), uma equipe de Resgate do Corpo de Bombeiro encontrou o corpo de Adeilson Lima. O cadáver foi levado para as margens do Rio Xingu e conduzido para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de exames de perícia médica.

Segundo testemunhas, o jovem pulou na água por volta de 17h20 e desapareceu, na Orla do Rio Xingu. A Polícia Militar chegou a ser acionada para ajudar no resgate, mas ao chegar no local, o rapaz já havia desaparecido nas águas turvas do Rio Xingu.

Fonte: Portal Debate, com Roma News