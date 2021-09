Jovem morre ao colidir moto com uma vaca quando retornava de festa, em Moju

Uma jovem morreu durante colisão de uma motocicleta com uma vaca, na Rodovia dos Quilombolas, estrada que liga as cidades de Moju, Acará e Belém, na região nordeste do estado.

Segundo informações, o acidente aconteceu por volta das 03h da última segunda-feira (27), quando as jovens Juliana de Lima Campos, 20 anos, e sua irmã Jariane de Lima Campos, 28 anos, retornavam de uma festa na zona rural da cidade, na Pinguela.

Juliana não resistiu aos ferimentos e faleceu após ser socorrida e levada para a Unidade Mista de Saúde, em Moju. Jariane deu entrada na unidade, mas logo foi liberada, sem ferimentos graves.

O animal, uma vaca, morreu com a força do impacto durante a colisão.





Fonte: Portal Moju News