Jovem morre após mergulhar para recuperar celular em Belém

Um jovem morreu afogado na área do complexo Ver-o-Rio em Belém. O corpo dele foi encontrado no início da tarde desta sexta-feira (22). Testemunhas informaram que ele mergulhou na noite de quinta (21) para encontrar um celular.

O rapaz de 22 anos estava com amigos e familiares no Ver-o-Rio, um dos pontos turísticos da capital paraense às margens da Baía do Guajará. Ele entrou na água para encontrar o celular de uma pessoa desconhecida que estava na área e que deixou o aparelho cair no rio.

Segundo um familiar, o jovem conseguiu encontrar o aparelho e devolveu para o dono. Após isso, ele resolveu ficar mais um pouco na água, no entanto, desapareceu.

Na manhã desta sexta a equipe dos bombeiros realizou buscas por cerca de três horas com mergulhadores e também embarcações.

O corpo foi encontrado a cerca de oito metros de profundidade, pouco após as 12h. A e até as 12h30, estava sendo retirado da água para ser encaminhado à central de perícias.

A orientação dos bombeiros é para que visitantes não tomem banho no local. A área não é indicada para banho, mesmo para quem sabe nadar, pois tem muita correnteza.

Foto: TV Liberal/Reprodução

Fonte: g1 Pará