Jovem morre após ser atingido com celular na cabeça em briga com namorada

Uma jovem de 22 anos foi julgada nesta segunda-feira (27/9), na Argentina, após ter matado seu namorado da mesma idade durante uma briga. O crime aconteceu no dia 10 de abril. A mulher está detida desde este período, aguardando o desfecho do inquérito.

O que mais espanta nessa situação é que ela usou o celular para matar a vítima, arremessando-o na cabeça do jovem. Segundo a ré, ela agiu em legítima defesa. Alega que, antes de cometer o ato, estava sendo agredida e necessitou se defender de alguma forma.

Mesmo com o impacto do choque do aparelho com sua cabeça, seu namorado continuou vivo. No entanto, começou a sentir fortes dores no local da lesão. Apesar de ter sido hospitalizado, ele não resistiu e morreu de traumatismo. A acusada responderá o processo de homicídio em liberdade.

Fonte Correio Do interior