Jovem morre após ser baleado e perseguido por pistoleiro em Xinguara

Na noite do último domingo (9), um homem, identificado como Tharnilson dos Santos Ferreira Soares, foi assassinado a tiros em Xinguara, no sudeste do Pará. O crime aconteceu por volta de 21h. A vítima, perseguida pelo assassino, dirigiu até Hospital Municipal, onde se escondeu em um banheiro e veio a óbito.

De acordo com testemunhas, Tharnilson dirigia um carro acompanhando de uma mulher pela Avenida A, do Bairro Jardim América, quando foi surpreendido por tiros que teriam sido disparados por um homem que estava em uma motocicleta. Ferido, ele seguiu dirigindo tentando escapar do assassino em direção ao hospital.

O criminoso só teria parado de atirar quando a vítima chegou à casa de saúde. Tharnilson entrou correndo no hospital pedindo que chamassem a polícia e se escondeu no banheiro próximo à recepção, onde veio a óbito.

A mulher que estava com ele, que não teve o nome informado, não se feriu. O veículo que ele estava, um Golf Sport Line de cor branca, ficou com marcas de tiros. Dentro do carro a polícia encontrou porções de maconha e cocaína.

A polícia também encontrou ao longo do trajeto feito por Tharnilson diversas cápsulas de pistola calibre 380. A Polícia Civil de Xinguara vai analisar imagens de câmeras de segurança da área por onde a vítima passou, para tentar identificar o assassino, que fugiu para rumo ignorado. As motivações do crime ainda são desconhecidas.

Fonte: Debate Carajás com informações de Tina DeBord