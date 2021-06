Jovem morre dentro de cela da delegacia; e outro é assassinado: Rondon do Pará

A morte por enforcamento de um jovem, no início da manhã deste sábado (19), dentro de uma cela da Delegacia da Polícia Civil de Rondon do Pará, na Região do Rio Capim, sudeste paraense, está envolvida em mistério, porque ainda não se sabe se ele praticou suicídio ou foi assassinado por outros presos.

A identidade do rapaz não foi divulgada pela polícia, mas ele era conhecido na cidade, por ser filho do senhor Geraldo da Ambulância. De acordo com as primeiras informações, divulgadas pelo portal Debate Carajás, o jovem foi visto “aprontando” pelas ruas da cidade, na noite de sexta-feira (18), por volta de 22h, quando a PM foi acionada e o conduziu preso.

No entanto, horas depois, o jovem foi encontrado enforcado. Nas redes sociais, circularam duas versões a respeito da morte. Uma afirma que ele cometeu suicídio, mas a outra relata a possibilidade de execução por parte de outros presos. O portal não conseguiu contato com a delegacia de Polícia Civil de Rondon do Pará para esclarecer os fatos. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá para realização de necropsia, que vai apontar a verdadeira causa da morte.

Jovem executado

Também em Rondon do Pará, um rapaz identificado pelo prenome de Vando foi assassinado com vários tiros, no início da manhã deste sábado, por volta de 7h30, na rua Santo Antônio, próximo de duas escolas.

Segundo testemunhas, o jovem trafegava em uma motocicleta, quando foi alcançado e alvejado com vários tiros. Vando, segundo moradores, teria envolvimento com o tráfico de drogas. Os assassinos fugiram e não foram identificados.

Por Paulo Jordão

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação