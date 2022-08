Jovem morre em acidente horas após comemorar 19 anos

Uma jovem morreu na noite desta sexta-feira (19), poucas horas após comemorar seu próprio aniversário de 19 anos, após o carro em que estava capotar na BR-176, em Contenda, região metropolitana de Curitiba. Ela estava acompanhada de uma amiga, que também faleceu no local.

As duas foram identificadas como Gabrielly Sobota, de 22 anos, e Pamela Sitnek Guarnieri, de 19 anos. Segundo relato do pai de Pamela à RPC, afiliada da Globo no Paraná, houve uma celebração numa pizzaria antes da tragédia. Gabrielly e Pamela eram amigas há cerca de sete anos.

O acidente foi na altura do quilômetro 173, na região central do município. A Polícia Rodoviária Federal afirmou que um terceiro ocupante do veículo, um homem de 26 anos, também ficou ferido. Mais tarde, a Polícia Civil informou que o rapaz era quem dirigia o carro.

O jovem foi levado ao Hospital de Contenda e depois foi transferido para o Hospital Rocio, onde segue internado.Como o motorista se feriu, não foi possível fazer o teste do bafômetro no local do acidente.

Ainda segundo a PRF, as duas vítimas e o motorista estavam em um posto de combustíveis consumindo bebidas alcoólicas, até que saíram do estabelecimento sentido Curitiba. O carro teria capotado várias vezes antes de colidir em algumas árvores na beira da rodovia.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Curitiba e devem ser velados ainda neste sábado (20). A Polícia Civil vai apurar as causas do acidente e deve ouvir o motorista assim que possível.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Arquivo pessoal