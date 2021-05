Jovem nos EUA arrecada 400 quilos em suprimentos médicos para cidade da avó na Índia

Noor Shaik, de 27 anos, ficou comovida com situação em Bangalore após conversar com a avó, de 83 anos, por telefone, e pediu ajuda a orientador na universidade. Ela acreditou que receberia ‘algumas caixas de luvas e máscaras’, mas já soma milhares de unidades de equipamento de proteção e até kits para traqueostomia.

Uma jovem de origem indiana arrecadou mais de 400 quilos em suprimentos médicos, que estão sendo enviados para a cidade de Bangalore, na Índia, onde vivem sua avó e seus tios.

Noor Shaik, de 27 anos, decidiu pedir doações após se comover com a situação do país de sua família, que bateu esta semana o recorde de maior número de mortes diárias por Covid-19 desde o início da pandemia.

Shiak é estudante de medicina na Filadélfia, e, após ouvir o relato da avó, de 83 anos, sobre a situação em Bangalore em uma conversa por telefone no dia 24 de abril, diz ter ficado arrasada. Ela conversou então com sua mãe, que a incentivou a agir. “Ela me disse: ‘vamos chorar por isso ou vamos fazer alguma coisa?’”, lembra a jovem.

Ao site The Lily, Shiak explica que pediu ajuda a seu orientador na Thomas Jefferson University, Wayne Bond Lau. Este, por sua vez, entrou em contato com indústrias farmacêuticas, e algumas delas se reuniram e decidiram doar os suprimentos.

Inicialmente, a estudante imaginou que seriam apenas algumas caixas com máscaras e luvas. Mas pacotes com roupas hospitalares e até mesmo cânulas e kits para traqueostomias começaram a chegar, e logo o espaço em seu dormitório na faculdade já não era suficiente.

Familiares de Noor Shaik ajudam a carregar caminhão com doações recebidas — Foto: Reprodução/Breath for Humanity

Shiak voltou para a casa dos pais, que também está abarrotada de caixas que esperam para serem despachadas. Uma empresa ofereceu o envio de um primeiro lote gratuitamente, e vai cobrar um preço reduzido para mandar o restante.

O que começou como um pedido modesto se tornou um projeto, ganhou nome, “Breath for Humanity” e um blog que relata a experiência.

A primeira carga, que inclui 45 mil máscaras N95, 12 mil protetores faciais e 22 respiradores, doados pelo Hospital da Universidade da Pensilvânia, partiu no dia 10 e deveria ter chegado a Bangalore no dia 17 de maio, mas sofreu um atraso pela remarcação de um voo.

Feliz com a proporção que sua iniciativa ganhou, Shiak agora espera a realização de seu maior desejo: “ver minha avó totalmente vacinada e livre para poder sair de casa novamente”.