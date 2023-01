Jovem Pam afasta jornalistas por tempo indeterminado após apurações do MPF

O grupo Jovem Pam decidiu afastar Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e Zoe Martínez, após o Ministério Público Federal instaurar inquérito para investigar a possível prática de disseminação de fake news por parte da emissora.



Em nota publicada na segunda-feira, 09, o MPF afirmou que “realizou levantamento ao longo dos últimos meses e detectou que a Jovem Pan, a princípio, tem veiculado sistematicamente fake news e discursos que atentam contra a ordem institucional, em um período que coincide com a escalada de movimentos golpistas e violentos em todo o país”.



Na portaria, o órgão diz que os comentaristas da emissora minimizaram o “teor de ruptura institucional” durante a cobertura dos atos de vandalismo ocorridos em Brasília no domingo, 08, e tentaram justificar as motivações dos manifestantes que invadiram e depredaram a sede dos três poderes, ou seja, Palácio do Planalto, onde Lula despacha, STF e o Congresso Nacional.



Assim, na segunda, Antonio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, deixou a presidência da Jovem Pan. A saída do cargo ocorre após manifestantes invadirem e depredarem o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF).

Vale lembrar que, na semana passada, o YouTube, Twitter, Facebook, Telegram e Instagram suspenderam as contas de Constantino, Guilherme Fiúza e Paulo Figueiredo Filho nas redes sociais. A decisão teria partido do ministro Alexandre de Moraes.



Imagens: Divulgação